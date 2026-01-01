Sorpresa Chievo, Balotelli si allena con la squadra: non può ancora rientrare a Dubai

Mattinata particolare al campo del Team Santa Lucia, nel quartiere Santa Lucia di Verona, dove Mario Balotelli ha preso parte all’allenamento del Chievo. L’attaccante, oggi sotto contratto con l’Al Ittifaq, non è riuscito a rientrare a Dubai a causa del blocco dei voli legato al conflitto in corso e ha così colto l’occasione per mantenersi in forma in Italia.

A rendere possibile l’ospitalità è stato anche il legame societario: il club saudita è presieduto da Pietro Laterza, proprietario del Chievo, circostanza che ha facilitato l’inserimento dell’attaccante nel gruppo gialloblù per questa settimana veronese.

Balotelli approfitterà di questi giorni per lavorare sulla condizione fisica in vista dei prossimi impegni ufficiali. L’atmosfera durante la seduta è stata serena: sorrisi, battute e dialoghi con i giocatori presenti. In particolare, l’ex azzurro si è intrattenuto a lungo con Douglas Costa, che ritroverà presto proprio all’Al Ittifaq, e ha salutato con affetto Alberto Paloschi, con cui condivide le origini bresciane. Un allenamento diverso dal solito, ma utile per farsi trovare pronto al rientro. Lo riporta L'Arena