Marocchi: "Conte sta bene in trincea. È fatto per vincere i campionati"

Per Giancarlo Marocchi il campionato non è assolutamente finito. L'Inter è prima in classifica da sola e in tanti la vedono come la grande favorita, però l'ex giocatore della Juventus ha avvertito i nerazzurri in un'intervista rilasciata a Il Mattino, spiegando che il Milan e il Napoli sono lì e non possono stare tranquilli. Poi si è spostato sulla supersfida dell'Allianz Stadium, sostenendo che può essere una gara spartiacque in cui nessuna delle due squadre può permettersi di perdere.

Ultimamente sono arrivate molte critiche all'indirizzo di Antonio Conte, non condivise da Marocchi: "Sta bene in trincea. Lo vedo bello tranquillo insieme ai suoi giocatori. È il tipo che si esalta nelle difficoltà". L'ex compagno del tecnico azzurro, che è stato squalificato 2 turni dopo il rosso di San Siro, sa che il campionato è il reale obiettivo del Napoli perché non è mai successo a nessuno di vincere due scudetti di fila recentemente: "Lui è fatto per vincere i campionati".

Marocchi infine dedica un pensiero pure agli infortunati del Napoli, che stanno influenzando la stagione degli azzurri: "Pesano tantissimo. Si deve fare di necessità virtù, ma non puoi andare avanti all'infinito con due centrocampisti. Ora fanno fatica ad arrivare a undici uomini da schierare".