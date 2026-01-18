Marocchi e l'indisciplina in campo dei giocatori Juve: "A me è balzata agli occhi subito"

"Il Cagliari ha fatto la partita che doveva fare e che poteva fare contro una Juve che gioca così, perfetta". Ha parlato così Giancarlo Marocchi, direttamente dagli studi di Sky Sport, nel post gara di Cagliari-Juventus 1-0: "Se il risultato fosse stato 2-1 per la Juve, la partita sarebbe stata giocata in modo perfetto. La prepari in un certo modo, poi Mazzitelli ti fa un gol pazzesco, hai un super portiere e sei compatto dietro alla fine arrivano anche i tre punti. Tutti felici e tutti si abbracciano”.

Così Marocchi sull'attacco Juventus: “Certifica anche la qualità negli ultimi metri questa situazione. Yildiz fenomenale, ha fatto tanti dribbling e tante volte ha dovuto superare anche i suoi compagni che, per generosità, andavano a intasare gli spazi in avanti. David ha fatto una buonissima partita in appoggio ma il centravanti dovrebbe girarsi e tirare, magari anche inventare qualcosa. Alla fine hai tanti calci d'angolo e poche occasioni limpide. Anche pareggiarla vai nello spogliatoio con il mal di pancia”.

E infine: "Spalletti ha toccato un tema importante, quello dell'indisciplina della posizione in campo (leggi qui). A me è balzata agli occhi subito: quando vedo Kelly andare alto a sinistra e deve tornare Yildiz, dall'altra parte hanno fatto la stessa cosa con Kalulu. Qui bisogna avere la lucidità per restare con quelli bravi vicini all'area di rigore e gli altri alti, ma non altissima altrimenti chiudi gli spazi".