Marocchi sincero: "L'infortunio di Vlahovic è stata una fortuna per la Juventus"

Giancarlo Marocchi è uno dei volti più noti di Sky Sport e ha un passato importante nella Juventus. Intervistato da La Repubblica ha spiegato come adesso Spalletti sia riuscito a portare i bianconeri nel gruppo da cui poi uscirà il campione d'Italia e lo ha fatto approfittando anche di un calendario favorevole: "Paradossalmente l'infortunio di Vlahovic è stata una fortuna, perché ha liberato il campo da un sacco di domande".

Marocchi poi evidenzia pure il fatto che l'alchimia che si è creata tra il tecnico e la squadra non ha bisogno di contratti perché stranamente il fatto che fosse in scadenza a giugno non è stato finora un elemento destabilizzante: "Ora l'allenatore toscano è la sintesi perfetta tra il giochista e il risultatista".

Infine conclude parlando del mercato e sottolinea come Federico Chiesa farebbe molto comodo alla Vecchia Signora: "Aveva le potenzialità del campione, Spalletti sta riuscendo a tirar fuori il meglio da altri, magari ci riuscirebbe anche con lui". Dall'altro lato della medaglia però c'è da considerare che, quando una cosa funziona alla perfezione, è bene toccare il meno possibile.