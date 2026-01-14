Marocchi sincero: "L'infortunio di Vlahovic è stata una fortuna per la Juventus"
Giancarlo Marocchi è uno dei volti più noti di Sky Sport e ha un passato importante nella Juventus. Intervistato da La Repubblica ha spiegato come adesso Spalletti sia riuscito a portare i bianconeri nel gruppo da cui poi uscirà il campione d'Italia e lo ha fatto approfittando anche di un calendario favorevole: "Paradossalmente l'infortunio di Vlahovic è stata una fortuna, perché ha liberato il campo da un sacco di domande".
Marocchi poi evidenzia pure il fatto che l'alchimia che si è creata tra il tecnico e la squadra non ha bisogno di contratti perché stranamente il fatto che fosse in scadenza a giugno non è stato finora un elemento destabilizzante: "Ora l'allenatore toscano è la sintesi perfetta tra il giochista e il risultatista".
Infine conclude parlando del mercato e sottolinea come Federico Chiesa farebbe molto comodo alla Vecchia Signora: "Aveva le potenzialità del campione, Spalletti sta riuscendo a tirar fuori il meglio da altri, magari ci riuscirebbe anche con lui". Dall'altro lato della medaglia però c'è da considerare che, quando una cosa funziona alla perfezione, è bene toccare il meno possibile.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30