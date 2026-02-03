Marocchi dubbioso: "Chi è il migliore del Milan? Maignan. Chi gioca meglio nel Milan? Maignan"

Anche Giancarlo Marocchi, ex calciatore, ha detto la sua sul Milan di Allegri nel pre-partita di Bologna-Milan. Queste le sue dichiarazioni dagli studi di Sky Sport: "Chi è il migliore del Milan? Il portiere. Chi è che sta giocando meglio? Il portiere. È perché gli tirano tanto in porta. Va bene la classifica, va bene il secondo posto, ma pensare che il Milan possa vincere lo scudetto in questo momento...".

Poi, una battuta tattica sulle scelte di Allegri e un invito a evolverle: "Il Milan ha raggiunto la solidità, ma bisogna fare più gol. Riusciamo a far giocare Fullkrug prima punta? Rinunciando a un centrocampista, magari riesci a fare questo salto".