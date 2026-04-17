Marotta verso Real Madrid Leyendas-Inter Legends: "Siamo due club che condividono i valori"

Il presidente dell'Inter Beppe Marotta, tramite il sito ufficiale dei nerazzurri, ha introdotto la partita che andrà in scena il prossimo 13 giugno al Santiago Bernabeu fra Real Madrid Leyendas e Inter Legends:

"Ci tengo a ringraziare il Real Madrid e la sua Fondazione, ma soprattutto il Presidente Florentino Pérez ed Emilio Butragueño, che ho la fortuna di poter considerare amici. Prima di tutto, vorrei ricordare una grande leggenda di questo Club che, purtroppo, ci ha lasciato pochi giorni fa: José Santamaria. Uno dei migliori difensori della sua generazione e un campione straordinario, che è entrato con grande merito nella storia del Real Madrid, grazie alla vittoria di ben 4 Coppe dei Campioni. È motivo di orgoglio ricevere dal Real Madrid l’invito alla 13ª edizione del Corazón Classic Match che si giocherà in questo prestigioso stadio il prossimo 13 giugno tra le Leggende dei nostri gloriosi Club: sarà una partita emozionante per tutto ciò che rappresenta.

È con grande piacere che torniamo a Madrid nello stadio che, il 22 maggio del 2010, ha visto l’Inter alzare per la terza volta nella sua storia la UEFA Champions League. Siamo anche molto orgogliosi di poter prendere parte per la seconda volta, dopo l’edizione del 2014, a questa appassionante sfida del Corazón Classic Match che vedrà bandiere del Club come Javier Zanetti, Esteban Cambiasso e Francesco Toldo, che ringrazio di essere qui oggi, scendere in campo con i nostri colori, in uno stadio meraviglioso e completamente rinnovato.

Questa partita suggella il rapporto di stima e rispetto che unisce Inter e Real Madrid: due Club che condividono, non solo momenti vincenti nella storia del calcio mondiale, ma anche e soprattutto valori importanti che porteremo insieme sul prato dello stadio Bernabéu per aiutare bambini e giovani in situazioni di vulnerabilità. È nostra responsabilità sociale scendere in campo per loro, portando come bandiera i valori dello sport: il rispetto, la lealtà e il lavoro di squadra, ma anche la solidarietà per chi vive in situazioni difficili e merita un aiuto concreto. Il calcio ha questa magia unica: riesce a unire persone di lingue, culture ed estrazioni sociali diverse sotto la stessa bandiera della passione. Ed è proprio con grande passione che si sfideranno i campioni del passato in questa bellissima partita per la solidarietà.

Sarà per loro l’occasione di riabbracciare vecchi amici e ricordare con orgoglio i grandi duelli delle notti europee, ma con uno scopo ancora più importante: quello di ridare un sorriso a tanti bambini e bambine che purtroppo vivono in situazioni difficili. Concludo con l’auspicio di rivedervi tutti qui, allo stadio Bernabéu, il prossimo 13 giugno per il Corazón Classic Match, al fine di dare gioia e speranza a tanti giovani che saranno gli uomini e le donne del domani.

Giocare con valori, vincere con rispetto e scendere in campo con la passione per la solidarietà: questa è la reale vittoria dello sport'".