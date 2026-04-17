Tre gol in due minuti (più recupero): Sassuolo-Como 2-1 al 45', Nico Paz mantiene in vita i lariani

Il primo tempo della gara tra Sassuolo e Como, valida per il 33° turno di Serie A, ha regalato emozioni e colpi di scena soltanto nel finale, chiudendosi sul punteggio di 2-1 per i neroverdi dopo una frazione piuttosto equilibrata. L’avvio è vivace, con la truppa di Grosso pericolosa dopo pochi minuti grazie a Nzola e Thorstvedt, mentre quella di Fabregas prova a rispondere affidandosi soprattutto alle iniziative di Diao e alla qualità di Nico Paz. Ma di vere occasioni da rete se ne vedono ben poche.

Tutto cambia però a due minuti dall'intervallo (più recupero). Al 43’ il Sassuolo trova infatti il vantaggio con Volpato, bravo a sfruttare un contropiede nato da una giocata rischiosa ma efficace di Laurienté nella sua area, prima dell'assist di Nzola, e a battere Butez con un pallonetto preciso. Il Como accusa il colpo e appena due minuti più tardi, al 45’, arriva il raddoppio firmato proprio da Nzola, freddo davanti al portiere ospite dopo un’altra ripartenza perfettamente orchestrata dai suoi (primo centro coi neroverdi per il centravanti angolano). Sembra il colpo del ko, ma proprio allo scadere del recupero ecco che il Como mostra la forza di reagire.

Al 45’+3 è il solito Nico Paz - chi sennò? - a riaprire la partita con un golazo che tiene i conti aperti in vista della ripresa. Al Mapei ci attendiamo altri 45 minuti tutti da vivere.

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