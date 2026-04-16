TMW Cosa chiede la Serie A per uscire dalla crisi, Marotta: "Sostegno legislativo, non finanziamenti"

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha presenziato all'evento organizzato da Il Foglio nel quartiere di San Siro a Milano, soffermandosi inevitabilmente anche sul tema del futuro del calcio italiano, visto che da molti il numero uno della società nerazzurra è visto e raccontato come il grande manovratore alle spalle della candidatura di Giovanni Malagò come nome scelto dalle società di Serie A.

A Marotta i cronisti presenti all'evento hanno chiesto per esempio di entrare nello specifico a proposito di quali siano nel concreto le richieste fatte dalla Serie A alle autorità della sfera politica, per provare a uscire dalla crisi: "Che ci sia un sostegno legislativo per uscire dalla crisi. Non siamo alla ricerca di finanziamenti. Da soli non ce la facciamo, bisogna aiutare gli investimenti in strutture e settori giovanili: penso a defiscalizzazioni. C’è una crisi nel dilettantismo, sono situazioni da supportare: il ministro (Abodi, presente in platea, ndr) le conosce benissimo".

Parlando di cosa possa fare la politica per il calcio, aveva detto appena prima Marotta: "Ci sono difficoltà oggettive e la politica deve accompagnarci: la situazione è difficile e spesso va sopra la nostra testa. Noi possiamo garantire competenza e professionalità, ma a livello legislativo non possiamo intervenire: la legge 91/81 è vecchia, la legge Melandri è stata ritoccata ma non è cambiato il sistema. Oggi siamo in una situazione di emergenza, da un lato la Nazionale e il settore giovanile, dall’altro un mondo di impresa come la Serie A".

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