Ha 31 anni, ma il PSG ne ha 24 di media. Marquinhos ci ride su: "Mi sento vecchio"

Il PSG è nuovamente in semifinale di Champions League, dopo il lungo cammino che lo ha portato in finale e al tanto atteso trofeo - il primo nella storia del club - la scorsa stagione. Superato il Liverpool 2-0 anche al ritorno (4-0 risultato complessivo), al prossimo turno incontrerà la vincente tra Bayern Monaco e Real Madrid. "Penso sia meglio. Quello che abbiamo fatto l'anno scorso ci ha dato molta esperienza", ha dichiarato capitan Marquinhos ai microfoni di CBS Sports Golazo dopo aver eliminato i Reds senza subire gol.

"Sapevamo cosa avremmo dovuto fare ad Anfield. I momenti, le difficoltà che avremmo incontrato in questa partita, penso che questo ti dia molta esperienza e penso che la squadra abbia grande motivazione per fare ancora di più quest'anno", ha aggiunto il difensore brasiliano. Da oltre dieci anni all'ombra della Tour Eiffel, Marquinhos potrebbe assaporare un'altra Champions League, mentre la formazione costruita da Luis Enrique e scesa in campo dal primo minuto contro il Liverpool aveva un'età media di 24,7 anni. Prendendo di riferimento invece la rosa nella sua interezza ancora più bassa la soglia (24,1).

L'ex difensore della Roma, a 31 anni, era il più "anziano" in campo. E infatti ci ha scherzato su: "Mi sento vecchio", con tanto di risata sincera rivolta all'intervistatore. Dopo i festeggiamenti per il passaggio al turno successivo di Champions League, Marquinhos e compagni dovranno tornare a focalizzarsi sulla Ligue 1 e la corsa al titolo da chiudere rapidamente, con il Lens secondo in ritardo di 4 punti ma con una partita in più.