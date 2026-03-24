Marquinhos tifa per Neymar: "Credo che ce la farà, noi vogliamo che sia al Mondiale"

Nonostante l’ennesima esclusione dalla lista del Brasile, Neymar continua a ricevere segnali di fiducia in vista del Mondiale 2026. Il fantasista del Santos, mai più convocato dopo il grave infortunio dell’ottobre 2023, è stato nuovamente ignorato da Carlo Ancelotti per le amichevoli contro Francia e Croazia, ultime prove prima della rassegna iridata.

Eppure, all’interno dello spogliatoio verdeoro, la speranza resta viva. A sostenerlo pubblicamente è Marquinhos, compagno di tante battaglie tra nazionale e Paris Saint-Germain. Il difensore non ha dubbi: "Credo sinceramente che ce la farà. Ha una grande voglia di tornare al top e noi, come compagni e come brasiliani, vogliamo vederlo al Mondiale".

Le parole di Marquinhos non sono solo di circostanza. I due condividono un lungo percorso insieme, con oltre 200 partite disputate tra club e selezione, e il centrale conosce bene l’impatto che Neymar può avere anche nei momenti più complicati. "Affrontarlo è un incubo per un difensore. Se chiudi da una parte, lui va dall’altra. Quando pensi di averlo fermato, inventa qualcosa di imprevedibile e scappa via. Ogni giorno riusciva a sorprendere tutti". Un attestato di stima importante, che riaccende le speranze attorno al numero 10. Il tempo stringe, ma il talento di Neymar e la sua determinazione potrebbero ancora regalargli un posto tra i 26 che voleranno tra Stati Uniti, Canada e Messico.