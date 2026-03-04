Marusic verso Lazio-Atalanta: "Sono solo i primi 90'. La sconfitta di Torino pesa"

Adam Marusic, difensore della Lazio che questa sera parte titolare nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta (fischio d'inizio alle ore 21 dallo stadio Olimpico di Roma), ha parlato nel pre-partita ai canali ufficiali della società in casacca biancoceleste.

Ha detto Marusic, proiettandosi verso Lazio-Atalanta che sta per cominciare: "Dobbiamo stare dentro la partita, si giocano due partite e questi sono solo i primi novanta minuti. Dobbiamo essere concentrati, motivati e provare a fare il risultato questa sera. A Torino sconfitta che pesa, sappiamo che non siamo questi, dobbiamo essere concentrati perché sono i dettagli che fanno la differenza. Dobbiamo essere furbi".

Conclusione per Marusic con proiezione mentale alla possibile finale per la Lazio, che sarebbe di fatto in casa visto che si giocherà come di consueto proprio all'Olimpico. Dice in tal senso il difensore montenegrino: "Sarebbe bellissimo giocarla e sarebbe importante per tutti quanti".