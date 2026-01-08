Massimiliano Allegri festeggia questa sera un nuovo traguardo: 200 panchine col Milan
Importante traguardo raggiunto da Massimiliano Allegri questa sera. Il tecnico livornese tocca le 200 panchine col Milan. 178 riguardano la sua prima parentesi, dal 2010 a gennaio 2014. Dal suo ritono, 11 anni dopo, quella contro il Genoa è la 22ª panchina. Il bilancio è di 204 vittorie, 46 pareggi e 42 sconfitte.
Nella carriera di Allegri però non è il Milan la squadra con la quale ha collezionato più panchine, bensì la Juventus, anche qui in due parentesi: 420. Segue il Cagliari a 74, il Sassuolo a 36, SPAL e Aglianese 34, Grosseto 28.
