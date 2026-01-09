Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Milan, Allegri e il pericolo scampato: "Non puoi prendere un contropiede e un rigore così"

TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 00:27
Gaetano Mocciaro

Massimiliano Allegri ha commentato così a Milan TV il pareggio contro il Genoa a San Siro:

Sulla partita:
"Alla fine è un punto importante. Non puoi prendere un contropiede e un rigore così. C'era grande voglia di vincere, ma non dovevamo esporci al contropiede finale. Quando non riesci a vincere, non puoi rischiare di perdere".

Su cosa non ha funzionato:
"Nel primo tempo dovevamo avere più pazienza, non dobbiamo diventare frettolosi. Nel primo tempo il Genoa ha corso tanto e infatti nella ripresa sono calati. Dobbiamo maturare in certe situazioni, serve più equilibrio. Ora dobbiamo recuperare energie e andare a Firenze".

Sull'energia della squadra:
"Loro ci hanno chiuso bene le linee passaggi. Abbiamo preso un gol evitabile, però poi abbiamo avuto una bella reazione nella ripresa. Non dobbiamo avere fretta. La squadra deve restare tranquilla".

