Caos Inter-Juventus, Mauro: "Chivu mi ha deluso più di tutti, aveva un'occasione storica"

Qual è l'ordine delle colpe: la designazione di La Penna, l'errore di La Penna o la simulazione di Bastoni? A rispondere alla domanda sulle polemiche di Inter-Juventus, è stato Massimo Mauro a Pressing. Nel post gara, l'ex Juve e Napoli ha dato la sua opinione indicando però un quarto elemento di discussione e puntando il dito direttamente contro l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu.

"Dico che Chivu è la persona che mi ha deluso tantissimo - sottolinea Mauro -. L'arbitro può sbagliare, il calciatore può simulare, però l'allenatore io lo stavo seguendo, i suoi sermoni degli ultimi due mesi mi piacevano tantissimo e aveva un'occasione storica, quella di dare senso a quelle parole, ovvero dire 'Bastoni ha simulato e poi sbagliato a chiedere l'espulsione ed esultare'. Invece ha parlato male di Kalulu (cleggi qui) dicendo che 'doveva tenere le mani apposto'. Allora onestamente - ha concluso Mauro - mi sono cadute le braccia a sentire quelle cose, dopo due mesi che lo seguivo pensando finalmente di aver trovato un allenatore che parla di sport.