Mauro: "Capisco Conte usi parole forti. Il Como non è riuscito a esprimersi nel primo tempo"
Massimo Mauro, opinionista oggi per Mediaset ed ex giocatore della Juventus, ha analizzato il quarto di finale tra Napoli e Como, vinto dagli ospiti ai calci di rigore dopo l'1-1 dei 90 minuti regolamentari: "La squadra di Fabregas non è riuscita a esprimersi nel primo tempo in una partita difficile per entrambe. Hanno rischiato di prendere gol con lanci lunghi e nel secondo tempo le sostituzioni hanno aiutato Conte e i partenopei".
Mauro ha proseguito: "Capisco che Conte possa usare termini forti dopo la partita, soprattutto a caldo, ma io gli ho chiesto che cosa pensassero degli infortuni e lui ha spiegato. Basta, questo... Poi è chiaro che a Napoli puntino allo Scudetto, sono campioni d'Italia in carica".
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l'operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
2 Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
