Mauro: "Capisco Conte usi parole forti. Il Como non è riuscito a esprimersi nel primo tempo"

Massimo Mauro, opinionista oggi per Mediaset ed ex giocatore della Juventus, ha analizzato il quarto di finale tra Napoli e Como, vinto dagli ospiti ai calci di rigore dopo l'1-1 dei 90 minuti regolamentari: "La squadra di Fabregas non è riuscita a esprimersi nel primo tempo in una partita difficile per entrambe. Hanno rischiato di prendere gol con lanci lunghi e nel secondo tempo le sostituzioni hanno aiutato Conte e i partenopei".

Mauro ha proseguito: "Capisco che Conte possa usare termini forti dopo la partita, soprattutto a caldo, ma io gli ho chiesto che cosa pensassero degli infortuni e lui ha spiegato. Basta, questo... Poi è chiaro che a Napoli puntino allo Scudetto, sono campioni d'Italia in carica".