Malen ricorda Vialli? Mauro: "Gasp ha ragione, ma vediamo se farà metà di Gianluca"

“Prima mi si chiedeva chi ricorda Malen come caratteristiche e mi dicevano Gianluca Vialli e sì, ci sta. Ma come movimenti ricorda anche Alessandro Matri". Complice la presenza in studio di quest’ultimo, ieri su Dazn, Gian Piero Gasperini si è lanciato in un confronto spericolato, paragonando Donyell Malen, grande protagonista con la maglia della Roma, a uno dei più grandi attaccanti nella storia del calcio italiano e mondiale (Vialli), insieme a Matri. Un ex bomber sicuramente di alto livello (92 gol in Serie A non li segnano tutti), ma che per primo non si metterebbe sullo stesso piano dell’indimenticato capitano della Juventus campione d’Europa nel 1996.

Sul tema è intervenuto, raggiunto da gazzetta.it, l’ex centrocampista bianconero Massimo Mauro, amico di Vialli con cui aveva creato la Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport. Il paragone non dà fastidio, anzi, è ritenuto anche indovinato: “Secondo me ha ragione. Certo, vediamo se farà metà di quello che ha fatto Gianluca. Però nelle movenze sì, nella corsa e nell’aspetto fisico lo ricorda molto. Credo Gasperini lo consideri davvero forte, ne parla benissimo”.

Mauro ha poi detto la sua anche sul mancato arrivo di una centravanti in casa Juventus nell’ultimo mercato di gennaio: “Secondo me, prima della mancanza del 9, il problema della Juve è legato al livello dei giocatori. Perché ce ne sono tanti con uno status medio-alto, ma questo non basta per stare in lotta per lo scudetto”