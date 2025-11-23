Stasera il derby di Milano, Materazzi: "Inter più forte, Allegri però sa sempre quello che fa"

Signore e signori, il derby. Questa sera torna la Partita, con la P volutamente maiuscola. Inter e Milan si giocano a San Siro non solo la supremazia cittadina, l'anno scorso a panneggio quasi totalmente rossonero, ma anche i quartieri alti della classifica. I nerazzurri sono avanti di due punti, i rossoneri inseguono alle spalle per una partita che regalerà emozioni. Ne ha giocati tanti Marco Materazzi. L'ex difensore campione del mondo nel 2006 ha raccontato all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport l'aria che tira in casa Inter:

"L’aria della capolista, che sa di essere pi forte del Milan - ha sottolineato -. E non è poco poco, anzi: il Milan sta bene, ha grandi individualità, un grande centrocampo e un allenatore che sa dove mettere le mani. Allegri magari non offre spettacolo, ma sa sempre quello che fa".

Sulla carta la squadra di Cristian Chivu potrebbe essere favorita ma in gare di questo genere i pronostici possono essere immediatamente ribaltati: "In partite così il campo può sempre dire altro - ha proseguito -. Prendete l’anno scorso: non ne abbiamo vinto uno. E il 2-3 di Supercoppa è la foto dell’ultima stagione: abbiamo perso trofei che erano già in tasca, penso anche allo scudetto ovviamente".