Matri impressionato: "Il Como è uno spettacolo, Lazio rassegnata e preoccupante ora"

"Il Como ha dimostrato di non fermarsi alla partita contro il Milan, ma di andare avanti con al sua identità". Parla così Alessandro Matri, ex attaccante della Juventus e attuale opinionista di DAZN, in diretta tv in seguito al successo tondo per 3-0 del Como sulla Lazio. "Fa gol, domina, contro una Lazio invece scarica, rassegnata, senza alcuna reazione. Mi sembra abbastanza preoccupante il momento della Lazio in questo momento. Se il Como mi sorprende di più questa stagione? Ti fa anche valutare quanto Fabregas sia convincente con la squadra".

Il motivo è presto spiegato: "Perché non è facile continuare a portare avanti un'idea magari dopo una sconfitta come quella contro il Milan dove sì, hai dominato, ma l'hai persa e la squadra può perdere fiducia. Invece no, lui da un anno e mezzo e dal gennaio dell'anno scorso - prosegue Matri - persiste su questa idea. E questi sono i risultati e i frutti della sua mentalità. Sinceramente è uno spettacolo da vedere e si vedono le potenzialità di questo gruppo".