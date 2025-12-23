Matri: "La Juventus ha cominciato a correre. Ora servirebbero degli investimenti di qualità"

Una Juventus in ripresa. Quella vista contro la Roma, successo per 2-1 dei bianconeri all'Allianz Stadium, è una squadra in netta ripresa che può puntare a traguardi di alta classifica. Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Alessandro Matri ha analizzato il momento: "Spalletti ha una media-punti migliore di quella di Tudor e - ha esordito - adesso la Juventus ha cominciato a correre in campionato. Ma l’impatto del nuovo tecnico va oltre i punti. Luciano sta cercando di mettere il gruppo al centro del progetto coinvolgendo tutti. Il risultato è che ha rivalutato 'nuovi' e 'vecchi'".

"Attraverso le sue idee - ha proseguito parlando sempre del tecnico toscano che è arrivato a sostituire in stagione Igor Tudor - sta consentendo un po’ a tutti i giocatori di performare e rendere al meglio: vale anche per quelli più decisivi come Conceicao e Yildiz".

L'ex attaccante bianconero si è poi soffermato anche sulle trattative di mercato che stanno per iniziare: "Per compiere il salto di qualità - ha concluso - servirebbero degli investimenti di qualità e sinceramente non so se il club se li possa permettere in questa fase. Tanto per intenderci: uno come Tonali ti farebbe svoltare, però non so se sia fattibile ora".