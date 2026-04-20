Mauro: "Il Milan non ha gente con le palle. Modric? Fantastico, ma non fai il salto di qualità"

L'ex calciatore Massimo Mauro, intervenuto a Pressing su Mediaset, ha detto la sua sulle squadre che si qualificheranno con ogni probabilità alla prossima Champions:

"Il raggiungimento della Champions farà alzare il livello di tutto il Milan e lo stesso discorso vale anche per la Juventus. I due club saranno costretto a fare grandi acquisti e quindi Allegri e Spalletti avranno certamente a disposizione due squadre come si deve l'anno prossimo".

Sulla rosa del Diavolo, Mauro ha poi aggiunto: "Allegri ha capito subito che questa squadra non poteva stare vicino all'Inter e l'ha detto subito. Il Milan avrebbe potuto fare di più se Allegri avesse avuto giocatori con le palle. Modric è un campione straordinario che però gioca in una squadra che non può lottare per lo scudetto. Non è Modric quello che ti può far fare il salto di qualità. Il croato è fantastico, ma servono altri tipi di giocatori come li ha l'Inter".