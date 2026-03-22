Mauro: “Il Napoli può vincerle tutte, ma l’Inter deve crollare. Conte ha fatto un lavoro enorme”

La corsa al vertice resta apertissima, almeno sulla carta. Con Inter, Milan e Napoli racchiuse in pochi punti, il finale di stagione promette ancora colpi di scena, anche se per Massimo Mauro la situazione resta piuttosto chiara. L’ex centrocampista ha analizzato la lotta scudetto soffermandosi soprattutto sulla squadra di Conte, reduce dal successo di misura a Cagliari.

“Il calcio è fatto anche di sogni – ha spiegato a La Gazzetta dello Sport – e nessuno può vietare al Napoli di crederci. Questa squadra è in grado di vincerle tutte da qui alla fine, perché conosco Conte e so che tipo di mentalità riesce a trasmettere. Però per riaprire davvero il discorso servirebbe che l’Inter sbagli tre partite su nove, e sinceramente mi sembra difficile”.

Mauro ha difeso anche la prestazione degli azzurri in Sardegna, giudicata poco spettacolare da molti: “A me è sembrata la prova di una grande squadra. Vittoria per 1-0, senza concedere quasi nulla e con la sensazione di avere sempre il controllo. Non sarà stato uno show, ma è il modo in cui si portano a casa i campionati”.

Secondo l’opinionista Mediaset, il lavoro di Conte resta comunque straordinario: “Il Napoli ha perso tantissimi giocatori durante la stagione, e non parliamo di riserve. De Bruyne, Anguissa, Lobotka, Lukaku, Di Lorenzo, Neres, Rrahmani… un elenco lunghissimo. Per questo dico che, anche se non dovesse arrivare il titolo, rimarrà il rimpianto per quello che poteva essere”.