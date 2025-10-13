La risposta di McTominay: il gol con la Scozia per riprendere per mano anche il Napoli

Per qualcuno ha pagato il cambio di modulo, per altri la convivenza con Kevin De Bruyne. Per i più ottimisti, quello vissuto da Scott McTominay in questo avvio di stagione è stato solo un momento di appannamento o, più semplicemente, un rallentamento rispetto agli standard elevatissimi a cui ci aveva abituato lo scorso anno.

A dire la verità, infatti, l'inizio di stagione dello scozzese non è stato totalmente negativo. Ha certamente rallentato sui numeri, come dimostra l'unico gol e l'unico assist messi a referto in 8 partite fra campionato e Champions. Ma per parlare di crisi servirebbe ben altro. Il giocatore stesso e Antonio Conte non si sono mai curati troppo del rumore che si stava sollevando intorno e ora, col gol in Nazionale, McTominay potrebbe aver trovato anche un impulso in più per il rientro in maglia azzurra.

Nelle scorso ore è infatti arrivato il gol nel successo della Scozia sulla Bielorussia, un 2-1 che porta la sua firma oltre a quella di Che Adams. Un segnale importante, in un momento in cui il pallone faticava ad entrare, e che certamente avrà fatto piacere anche a Conte in vista della sfida alla ripresa che il Napoli giocherà proprio contro il Torino del connazionale di McTominay.