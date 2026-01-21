McKennie bomber d'Europa: solo Vlahovic segna quanto lui alla Juve in Champions
TUTTO mercato WEB
Anche con il Benfica, Weston McKennie ha confermato il suo ottimo feeling con il gol. Quello di stasera è stato, per il centrocampista texano, il nono sigillo in Champions League con la maglia della Juventus.
Da quando McKennie è bianconero, evidenzia Opta, nessun giocatore ha segnato più gol nella massima competizione bianconera con la maglia della Juve, al netto di Dusan Vlahovic (nove anche lui).
Altre notizie Serie A
Vince solo la Juve, la Champions fotografa una Serie A modesta: le speranze di top 8 sono appese alla Dea
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Le più lette
2 Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Ora in radio
Primo piano
Atalanta-Athletic 2-3, le pagelle: la difesa sbanda di brutto. Navarro fa il bello e il cattivo tempo
Serie A
Vince solo la Juve, la Champions fotografa una Serie A modesta: le speranze di top 8 sono appese alla Dea
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile