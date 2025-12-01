TMW McKennie l’insostituibile ma il rinnovo con la Juve è in stand by

Weston McKennie è sicuramente uno dei giocatori più importanti di questa Juve di Spalletti. Il tecnico bianconero lo sta utilizzando praticamente sempre. La sua grande duttilità è una risorsa quasi unica se si pensa che può essere impiegato sulle fasce oltre che in mezzo al campo dove la.Juventus avrebbe bisogno di un ulteriore rinforzo.

Il problema è che ha il contratto in scadenza nel giugno 2026 e al momento non si registrano passi avanti per il rinnovo. In questa condizione diventa molto appetibile, una vera occasione sul mercato. La Juventus è intenzionato a fare muro ma bisognerà capire anche poi la volontà del centrocampista americano, soprattutto se dovessero arrivare offerte dall’estero. Su di lui c’è movimento in Premier League ma anche in MLS.

In Italia ancora non si è fatto vivo nessuno in maniera concreta ma magari presto le cose potrebbero cambiare. Insomma una situazione non facile da gestire in cui ogni opzione non è da escludere. Il rischio che McKennie possa andare via a parametro zero è molto concreto per cui le prossime settimane saranno decisive per capire quale potrà essere il suo futuro. Se ancora alla Juve o da altre parti. Il suo non è un ingaggio impossibile, allo stato attuale guadagna 3 milioni. Per convincerlo a restare servirà una proposta migliore. La parola ora spetta al club bianconero ma il tempo stringe e presto una decisione dovrà essere presa.