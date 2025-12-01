Inter U23, Vecchi: "Dopo un avvio difficile grande reazione. La ripresa ci dà ottime sensazioni"

Stefano Vecchi analizza con lucidità l’1-1 interno contro la Pro Vercelli, una gara dai due volti per la sua Inter U23. L’allenatore ammette le difficoltà iniziali: “Abbiamo sofferto molto nei primi 15 minuti, loro sono partiti fortissimo, abbiamo subito il gol e rischiato il raddoppio. Poi però abbiamo preso campo e la partita si è equilibrata”.

Con il passare dei minuti i nerazzurri sono cresciuti, costruendo anche le occasioni per ribaltare il risultato: “Abbiamo avuto possibilità per fare il 2-1. Alla fine il pari è giusto: loro meglio all’inizio, noi molto bene nella ripresa sia nel contrastare che nel proporre gioco”.

Vecchi approfondisce anche il discorso legato agli aggiustamenti tattici, ritenuti soddisfacenti: “La nuova soluzione ci ha dato buone indicazioni. Kamaté ha fatto l’esterno, un ruolo che conosceva già, ed è stato molto intraprendente nel secondo tempo. Anche Cinquegrano, più basso, ha fatto bene”.

Determinante, secondo il tecnico, è stato il cambio di ritmo nella seconda metà di gara: “Chi è entrato ha dato qualcosa in più, e chi è rimasto in campo ha accelerato. Loro nel primo tempo hanno spinto molto, ci sta un calo. La sensazione è che nella ripresa abbiamo aumentato intensità e personalità. Questo ci lascia ottime sensazioni per il futuro”.

Chiusura sulle condizioni di Prestia, uscito per infortunio: “Le sensazioni non erano buone. Essendo un giocatore esperto conosce il suo corpo. Si tratta di un problema muscolare: nei prossimi giorni farà degli esami”.