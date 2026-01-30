McKennie non si muove dalla Juve: a breve il rinnovo fino al 2028, con ingaggio ritoccato

Prima in bilico, poi sul mercato, poi tassello imprescindibile della Juventus. È successo già due volte a Weston McKennie di ritrovarsi con un piede fuori dal club bianconero salvo tornare al centro del progetto tecnico, oggi con Luciano Spalletti però ha trovato una nuova dimensione espressiva, di crescita personale e resa massima. Per l'allenatore bianconero è una garanzia e nel futuro vorrebbe poter contare sul jolly statunitense.

La Vecchia Signora sta vivendo un periodo di rinascita sotto la guida del tecnico di Certaldo e McKennie ne sta giovando da quinto ma anche da centrocampista incursore, perciò il contratto in scadenza in estate è un discorso da risolvere in fretta. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, però sarebbe tutto pronto per annunciare la firma del rinnovo del 27enne con la Juventus: si parlerebbe di 2028 o 2029 come periodo di prolungamento, il club in questo senso si è mosso a dovere.

Ma quando ci sarà lo scatto definitivo? Secondo la Rosea, al termine del calciomercato invernale McKennie verrà contattato e atteso al tavolo per definire nella sua interezza il nuovo contratto che andrà a siglare. Così come lo stipendio che andrà a percepire: salirà da 3 milioni a stagione a 4-4,5 milioni l'anno.