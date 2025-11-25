McTominay bravo e ora fortunato: girata deviata in gol da Jankovic, Napoli-Qarabag 2-0
TUTTO mercato WEB
Il Napoli trova il gol del 2-0 contro il Qarabag in Champions League. Grande azione di Neres sulla destra, cross basso che attraversa tutta l'area e arriva da Olivera dall'altro lato. Sul controcross girata volante di McTominay, che trova la deviazione beffarda di Jankovic che vale il 2-0. Sarà autogol, ma agli azzurri interessa che sia 2-0.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Le più lette
3 Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Ora in radio
Primo piano
Mondiali 2026, sorteggio il 5 dicembre: il regolamento ufficiale. Italia in quarta fascia (se ci sarà)
Lucioni: “Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori”
Serie A
Serie B
Serie C
Lucioni: “Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori”
Pronostici
Pronostico Atletico Madrid-Inter, l'eliminazione ai rigori brucia ancora: nerazzurri a caccia di vendetta
Calcio femminile