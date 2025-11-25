McTominay bravo e ora fortunato: girata deviata in gol da Jankovic, Napoli-Qarabag 2-0

Il Napoli trova il gol del 2-0 contro il Qarabag in Champions League. Grande azione di Neres sulla destra, cross basso che attraversa tutta l'area e arriva da Olivera dall'altro lato. Sul controcross girata volante di McTominay, che trova la deviazione beffarda di Jankovic che vale il 2-0. Sarà autogol, ma agli azzurri interessa che sia 2-0.