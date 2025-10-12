Scozia, McTominay in gol: "Ma Clarke aveva tutte le ragioni per non essere felice all'intervallo"

Una vittoria mai in discussione, il gol della Bielorussia che ha riaperto la partita è arrivato troppo tardi, allo scadere. Così la Scozia ha potuto festeggiare la vittoria per 2-1 questa sera, che l'ha lanciata a 10 punti e al primo posto in testa alla Danimarca (che deve ancora giocare). Sul tabellino dei marcatori è comparso uno dei giocatori più attesi, il centrocampista del Napoli Scott McTominay, che ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della BBC Scotland al termine della gara.

"Sappiamo che ogni partita da ora fino alla fine è estremamente importante. È andata bene in termini di punti raccolti, ma sappiamo che dobbiamo fare meglio di quanto abbiamo mostrato finora, tutti noi. Me compreso", ha esordito. "Dobbiamo alzare il nostro livello. È difficile esprimere a parole quanto vedo in allenamento, e si intravede qualcosa anche in campo. Sappiamo di avere un grande spirito di squadra".

Sulla rabbia palesata dal CT Clarke al termine dei primi 45 minuti: "Il mister aveva tutte le ragioni per non essere contento all’intervallo. Vogliamo solo ripagarlo: è un allenatore fantastico e vogliamo qualificarci per un grande torneo. Abbiamo carattere, perché l’altra sera, quando siamo andati sotto 1-0 (contro la Grecia, ndr), siamo riusciti a reagire. Questo è un aspetto fondamentale per una squadra come la nostra. Aggiungendo un po’ di qualità, potremo fare bene".

I risultati delle 18

Far Oer - Repubblica Ceca 2-1

67' Sorensen (F), 78' Karabec (R), 81' Agnarsson (F)

Olanda - Finlandia 4-0

8' Malen (O), 17' Van Dijk (O), 38' Depay (rigore, O), 84' Gakpo (O)

Scozia - Bielorussia 2-1

15' Ché Adams (S), 84' McTominay (S), 90'+6 Kuchko (B)

Classifica Gruppo C

1. Scozia 10 punti

2. Danimarca 7

3. Grecia 3

4. Bielorussia 0