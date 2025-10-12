McTominay-Gilmour titolari, ancora Ché Adams: Scozia-Bielorussia, le formazioni ufficiali
Sono state diramate le formazioni ufficiali delle tre partite in programma oggi (ore 18) per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Seguire in contemporanea Scozia-Gibilterra con McTominay-Gilmour del Napoli coppia che non viene separata, anzi parte dal 1'. In attacco promosso Ché Adams (Torino). Finisce in panchina l'unico altro "italiano" rimanente, ossia Miller dell'Udinese.
SCOZIA (4-2-3-1): Gunn; Ralston, Hendry, McKenna, Robertson; McLean, Gilmour; Doak, McTominay, McGinn; Adams.
A disposizione: Barron, Bowie, Dykes, Gordon, Hanley, Hirst, Johnston, Kelly, Miller, Mulligan, Souttar, Tierney.
Allenatore: Clarke.
BIELORUSSIA (4-4-1-1): Lapoukhov; Pigas, Parkhomenko, Martynovich, Zabelin; Malashevich, Ebong, Yablonskiy, Pechenin; Gromyko, Barkovskyi.
A disposizione: Belov, Demchenko, Kalinin, Karpovich, Korzun, Kuchko, Lisakovich, Mascaro, Menicenko, Myakish, Myalkovskiy, Pavlyuchenko.
Allenatore: Ferrer.