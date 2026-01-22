McTominay sempre più al centro del progetto Napoli: contatti per il rinnovo fino al 2031

Il Napoli si gode l’annata super di Scott McTominay che viaggia già verso la doppia cifra di gol stagionali. Nessun giocatore di club italiani ha fatto meglio nella competizione europea più importante. Il segnale evidente di come lo scozzese sia un top player internazionale. Tanto che dalla Premier League un paio di club di prima fascia hanno già mandato segnali d’interesse al suo entourage, per non parlare della superofferta piovuta dall'Arabia nella scorsa estate.

Aurelio De Laurentiis non vuol neanche sentir parlare di offerte e proposte per la sua stella. Senza considerare che lo stesso numero 8 azzurro si trova benissimo in Italia ed è rimasto entusiasta della scelta fatta solamente un anno e mezzo fa. Parlano chiaro anche le recenti dichiarazioni da leader: "Avremmo dovuto vincere questa partita, è inaccettabile. Dovevamo fare il secondo e il terzo gol chiudendo la partita, anche se questo è un campo difficile: è veramente deludente non averlo fatto".

Capitolo rinnovo: le parti hanno già iniziato a dialogare per estendere il legame (attualmente in scadenza nel 2028) fino al 2031. I campioni d’Italia, infatti, intendono blindare il loro leader tecnico con il prolungamento del contratto e relativo aumento d’ingaggio. Meritatissimo alla luce del rendimento fornito in questi mesi, sottolinea Tuttosport.