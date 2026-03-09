McTominay, tra Champions e rinnovo, Il Mattino: "Il futuro da costruire con McFratm"

"Il futuro da costruire con McFratm": quello appena citato è uno dei titoli più importanti della prima pagina de Il Mattino. Il riferimento è ovviamente a McTominay, lo scorso anno Mvp della Serie A e in questa stagione giocatore la cui importanza si è sentita quando era a disposizione di Conte ma soprattutto in occasione delle sue assenze per infortunio o squalifica.

L'ex Manchester United è una pedina fondamentale per i partenopei, in piena corsa per qualificarsi alla prossima Champions. Oltre a questo obiettivo, la volontà è di rinnovare il suo contratto per farne un perno di domani oltre che di oggi.