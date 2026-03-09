Napoli, il rinnovo di McTominay va chiuso in tempi brevi: sul piatto accordo fino al 2030

In attesa di riabbracciarlo in campo, il Napoli vuole blindare Scott McTominay. Ne parla questa mattina il quotidiano Il Mattino, secondo il quale il club partenopeo avrebbe già comunicato all'agente del centrocampista scozzese la volontà di allungare il suo attuale contratto in scadenza nel 2028 fino al 2030, rivedendo ovviamente anche le cifre dell'ingaggio (oggi guadagna 3 milioni di euro netti a stagione).

"Non che McTominay abbia mai lamentato mancanze, ma negli equilibri di una squadra anche questo conta", precisa la medesima fonte. Sarà importante chiudere questo discorso in tempi brevi, visto che la scorsa estate diverse società hanno bussato alla porta dell'ex United e dall'Arabia Saudita, in particolare, erano arrivate proposte faraoniche. Proposte comunque mai prese in considerazione da McTominay, per il quale Napoli ha la priorità assoluta.

I numeri col Napoli di Scott McTominay

Vincitore dello scudetto da protagonista nella scorsa edizione della Serie A, Scott McTominay ha collezionato 36 presenze con 13 gol e 6 assist nel 2024-2025 e 34 presenze, 10 gol e 4 assist finora nel 2025-2026. La sua valutazione secondo il portale Transfermarkt è pari a 45 milioni di euro.