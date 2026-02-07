Mercato chiuso anche in Grecia e Turchia. Quali sono ancora aperti nel mondo?
TUTTO mercato WEB
Nella serata di ieri si sono chiusi altri quattro mercati: Austria, Emirati Arabi, Grecia e Turchia. Ma le trattative sono ancora in corso in alcuni campionati, vediamo quali:
Romania: fino al 9 febbraio
Australia: fino al 10 febbraio
Messico: fino al 10 febbraio
Serbia: fino al 13 febbraio
Svizzera: fino al 16 febbraio
Croazia: fino al 17 febbraio
Russia: fino al 19 febbraio
Polonia: fino al 25 febbraio
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, si punta a blindare anche Leao. Gimenez resta un obiettivo per la difesa. Kolo Muani, la Juventus ci riproverà. Celik altra idea per la fascia. Il punto sui rinnovi di McKennie e Yildiz
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile