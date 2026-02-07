Serie B, 23ª giornata: occhi puntati sul big match Frosinone-Venezia. Il programma completo
Dopo il successo del Cesena sul Pescara nell'anticipo di ieri sera, oggi va in scena il grosso della 23ª giornata del campionato di Serie B. Iniziando dal big match Frosinone-Venezia, ovvero contro seconda del torneo, mentre il Palermo ospita al 'Barbera' l'Empoli. Interessante anche la sfida del 'Braglia' fra Modena e Sampdoria. Per quanto riguarda la lotta per la salvezza, invece, occhi puntati sul 'Martelli' dove il Mantova affronterà il Bari, mentre lo Spezia, dopo aver perso il derby contro i blucerchiati, cercherà miglior fortuna in quello contro la Virtus Entella. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:
SERIE B, 23ª GIORNATA
Cesena-Pescara2-0
25' Berti, 77' Francesconi
Sabato 7 febbraio 2026
Ore 15.00 - Carrarese-Südtirol
Ore 15.00 - Catanzaro-Reggiana
Ore 15.00 - Frosinone-Venezia
Ore 15.00 - Juve Stabia-Padova
Ore 15.00 - Mantova-Bari
Ore 15.00 - Modena-Sampdoria
Ore 17.15 - Palermo-Empoli
Ore 17.15 - Spezia-Virtus Entella
Domenica 8 febbraio 2026
Ore 15.00 - Monza-Avellino
CLASSIFICA
Venezia 47
Frosinone 46
Monza 44
Palermo 41
Cesena 37*
Modena 34
Juve Stabia 34
Catanzaro 32
Carrarese 29
Empoli 28
Sudtirol 28
Avellino 28
Padova 25
Sampdoria 22
Reggiana 21
Virtus Entella 21
Bari 20
Mantova 20
Spezia 20
Pescara 15*
* una partita in più
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.