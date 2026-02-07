Inter, c'è l'accordo per il rinnovo di Chivu: contratto fino al 2028. I dettagli della trattativa

L'Inter pronta a blindare Cristian Chivu. La stagione del tecnico dell'Inter è davvero positiva con la testa della classifica per ora garantita, ma dovrà tenere a distanza il Milan oltre che guardarsi del possibile ritorno del Napoli, e una Champions League che li vedrà impegnati nel playoff contro il Bodo/Glimt. Un lavoro positivo quello svolto dal mister che ha il contratto che andrà in scadenza nel 2027.

Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il club ha proposto al suo mister un rinnovo di una stagione, quindi termine nel 2028, con adeguamento dell'ingaggio che sarà in base ai risultati che otterrà in campionato e in Europa.

E proprio ieri sono arrivate le parole del presidente Beppe Marotta ai microfoni dei colleghi di Sportmediaset sul mister a margine dell'inaugurazione a Milano di Casa Italia per le Olimpiadi: "Chivu tedoforo sicuramente è un testimonial importante perché testimonia valori come la cultura del lavoro, è partito dalla Romania ha avuto successo in una disciplina difficile attraverso la concorrenza. Oggi è l'allenatore di una delle squadre più importanti al mondo ma sicuramente è una persona e un grande professionista che sa insegnare il gioco del calcio e lo considera una palestra di vita per il futuro".