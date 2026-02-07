Ufficiale
Colpo in prospettiva per il Livorno: ecco il difensore classe 2006 Nikita Shchepetkin
Il Livorno rinforza la propria difesa con un innesto di prospettiva. Si tratta di Nikita Shchepetkin, calciatore classe 2006 che fa della duttilità la propria forza, potendo ricoprire sia il ruolo di difensore centrale che quello di terzino destro. A renderlo noto è stata la stessa società toscana attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali social. Questa la nota del club:
"Difensore, nato nel 2006 e dal doppio passaporto Russo-Maltese, può giocare centrale e a destra.
Cresce nelle giovanili del Birkirkara a Malta per poi andare in Germania nel Borussia Moenchengladbach e nel Rot-Weiss Essen. Disputa la prima stagione tra i grandi lo scorso anno con la maglia della Dinamo Mosca 2 in Seconda Lega Russa.
Benvenuto Nikita!".
