La Serie A brasiliana spende quanto quella italiana. Ligue 1 la più virtuosa
Terminato il mercato anche in Grecia e Turchia facciamo il punto su qual è stato il flusso di denaro in questa finestra invernale. Qual è il campionato in cui si è speso di più? E quale quello in cui si è incassato di più? Ecco il dettaglio (dati Transfermarkt):
SPESE
1. Premier League (Inghilterra) 453 milioni
2. Serie A (Italia) 243 milioni
3. Serie A (Brasile) 203.57 milioni
4. MLS (Stati Uniti e Canada) 153.21 milioni
5. Suadi Pro League (Arabia Saudita) 142.64 milioni
6. Super Lig (Turchia) 124.09 milioni
7. Bundesliga (Germania) 102.9 milioni
8. Ligue 1 (Francia) 102.1 milioni
9. LaLiga (Spagna) 75.5 milioni
10. Liga Portugal (Portogallo) 59.48 milioni
ENTRATE
1. Premier League (Inghilterra) 306.93 milioni
2. Serie A (Italia) 187.20 milioni
3. Serie A (Brasile) 185.4 milioni
4. Ligue 1 (Francia) 184.85 milioni
5. LaLiga (Spagna) 121.7 milioni
6. Super Lig (Turchia) 82.52 milioni
7. Liga Portugal (Poirtogallo) 79.46 milioni
8. Jupiler Pro League (Belgio) 79.34 milioni
9. Allsvenskan (Svezia) 59.29 milioni
10. MLS (Stati Uniti e Canada) 56.67 milioni
SALDO POSITIVO
1. Ligue 1 (Francia) 85.75 milioni
2. Allsvenskan (Svezia) 50.71 milioni
3. Jupiler Pro League (Belgio) 48.42 milioni
4. LaLiga (Spagna) 46.2 milioni
5. Eredivisie (Olanda) 29.61 milioni
6. Ligue 2 (Francia) 29.03 milioni
7. Liga Portugal (Portogallo) 19.99 milioni
8. Primera Division (Argentina) 19.92 milioni
9. Liga Dimayor (Colombia) 18.95 milioni
10. NHL (Croazia) 16.93 milioni
SALDO NEGATIVO
1. Premier League (Inghilterra) -146.24 milioni
2. MLS (Stati Uniti e Canada) -96.54 milioni
3. Saudi Pro League (Arabia Saudita) -92.96 milioni
4. Bundesliga (Germania) 78.88 milioni
5. Serie A (Italia) -56.39 milioni
6. Super Lig (Turchia) -41.57
7. Championship (Inghilterra) -26.57 milioni
8. Super League (Grecia) -22.39 milioni
9. Serie A (Brasile) -18.18 milioni
10. Chance Liga (Repubblica Ceca) -10.79 milioni
