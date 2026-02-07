Serie B, Mantova-Bari: spareggio salvezza. Al Martelli i punti valgono doppio

Parlare di partita decisiva o spareggio ai primi di febbraio appare eccessivo visto che ci sono di fronte ancora quattro mesi di campionato, ma la sfida in programma questo pomeriggio al “Danilo Martelli Pata stadium” tra Mantova e Bari potrebbe essere uno snodo fondamentale in questa 24^ giornata di serie BKT. Entrambe si trovano a cavallo tra la zona retrocessione e quella playout insieme allo Spezia a 20 punti. Virgiliani e Galletti finora si sono trovati nelle posizioni di retrovia da inizio del torneo non riuscendo mai a trovare lo spunto per uscirne fuori. Neanche i cambi di panchina che per i pugliesi sono stati due. Si è provato da ambo le parti intervenendo in maniera massiccia nella sessione invernale di calciomercato. Adesso iniziano gli scontri diretti, due nel giro di quattro giorni per il Mantova atteso dalla sfida sul campo della Reggiana mercoledì prossimo, tre nel giro di una settimana per il Bari atteso da Spezia e Sudtirol. I padroni di casa hanno perso solo una delle ultime cinque partite disputate, quella interna contro il Venezia mentre i pugliesi arrivano dalla sconfitta interna contro il Palermo che ha seguito il blitz sul campo di Cesena nel giorno del ritorno di Longo sulla panchina dei galletti. Dirige il confronto Federico Dionisi de L’Aquila, coadiuvato dagli assistenti Dario Garzelli di Livorno e Ivan Catallo di Frosinone. Quarto ufficiale Giuseppe Mucera di Palermo. Al VAR Francesco Cosso di Reggio Calabria, AVAR: Davide Ghersini di Genova.

Come arriva il Mantova - Modesto deve fare a meno di Bonfanti, Bianay, Caprini, Falletti e Junior Ligue. Presenti nella lista dei convocati i nuovi Meroni, Dembelè e Muci. Spazio al 3-4-2-1 dove proprio l’ex Meroni potrebbe trovare spazio nella linea difensiva al fianco di Castellini e Cella a protezione della porta di Bardi. Sulle fasce Radaelli e Thiago Concalves sono i favoriti ad avere una maglia da titolare affiancati in mediana da Trimboli e Kouda. Sulla trequarti Marras e Ruocco a supporto di Mensah in vantaggio su Mancuso.

Come arriva il Bari - Sull’altra sponda sono due le assenze da fronteggiare per Moreno Longo, quella dello di Nikolaou alle prese con noie muscolari e di Burgio. Subito inseriti nella lista dei convocati i nuovi Mantovani, Odenthal, Piscopo, Traorè. Dei quattro il difensore olandese ha le maggiori possibilità di essere impiegato al fianco di Pucino e Cistana nel 3-4-2-1 di partenza davanti a Cerofolini. Dickmann e Dorval dirottati sulle fasce, in mediana spazio alla coppia composta da Verreth e Braunoder con De Pieri e Rao a supporto di Moncini.