Serie B, Palermo-Empoli: sfida di conferme, riscatti ed ex
La 23esima giornata di Serie BKT propone una sfida dal sapore di Serie A allo stadio Renzo Barbera tra il Palermo di Filippo Inzaghi e l'Empoli di Alessio Dionisi.
COME ARRIVA IL PALERMO
Il Palermo arriva alla sfida di questo pomeriggio in uno stato di forma (e classifica) incredibile. Basti pensare che la formazione rosanero non perde in campionato dallo scorso 8 novembre, quando ospite della Juve Stabia cadde di misura (1-0). Da quel momento gli uomini di Filippo Inzaghi hanno totalizzato 4 pareggi e 6 vittorie, staccando il quinto posto ed avvicinandosi al treno di quelle davanti che viaggiano a ritmi altissimi.
COME ARRIVA L'EMPOLI
Se il Palermo è tra le squadre più in forma di questa Serie B, discorso inverso va invece fatto per l'Empoli di Alessio Dionisi, che nelle ultime 10 ne ha pareggiate 2, vinte 4 e perse altrettante, scivolando addirittura a 4 punti dalla zona playoff. Se consideriamo poi il fatto che la formazione toscana non vince in campionato da quasi un mese (l'ultima volta lo scorso 10 gennaio contro il Cesena), quella di oggi contro il Palermo potrebbe essere la più classica delle sfide riscatto, considerando anche la presenza in panchina di un grande ex come Dionisi.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.