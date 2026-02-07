Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di tutte le gare del 24° turno
Il pareggio tra Hellas Verona e Pisa non cambia particolarmente la classifica di Serie A, con le due squadre che restano a braccetto all'ultimo posto a quota 15 punti, seppur avvicinandosi al Lecce quartultimo con 18 lunghezze. Di seguito la graduatoria aggiornata e le probabili formazioni delle restanti nove gare del 24° turno:
Inter 55 (23 partite giocate)
Milan 50 (23)
Napoli 46 (23)
Juventus 45 (23)
Roma 43 (23)
Como 41 (23)
Atalanta 36 (23)
Lazio 32 (23)
Udinese 32 (23)
Bologna 30 (23)
Sassuolo 29 (23)
Cagliari 28 (23)
Torino 26 (23)
Genoa 23 (23)
Cremonese 23 (23)
Parma 23 (23)
Lecce 18 (23)
Fiorentina 17 (23)
Pisa 15 (24)
Verona 15 (24)
Le probabili formazioni
GENOA-NAPOLI - Sabato 7 febbraio, ore 18.00
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Amorim, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.
FIORENTINA-TORINO - Sabato 7 febbraio, ore 20.45
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Brescianini, Mandragora, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli.
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Anjorin, Lazaro; Kulenovic, Zapata. Allenatore: Baroni.
BOLOGNA-PARMA - Domenica 8 febbraio, ore 12.30
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
LECCE-UDINESE - Domenica 8 febbraio, ore 15.00
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Gandelman; Pierotti, Cheddira, Sottil. Allenatore: Di Francesco.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Gueye. Allenatore: Runjaic.
SASSUOLO-INTER - Domenica 8 febbraio, ore 18.00
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.
JUVENTUS-LAZIO - Domenica 8 febbraio, ore 20.45
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Koopmeiners; Miretti, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Sarri.
ATALANTA-CREMONESE - Lunedì 9 febbraio, ore 18.30
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Bernasconi; Zalewski, De Ketelaere; Scamacca. Allenatore: Palladino.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Payero, Thorsby, Maleh, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.
ROMA-CAGLIARI - Lunedì 9 febbraio, ore 20.45
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Zaragoza; Malen. Allenatore: Gasperini.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Mazzitelli, Gaetano, Adopo, Obert; Esposito, Kilicsoy. Allenatore: Pisacane.
MILAN-COMO - Partita rinviata al 18 febbraio (ore 20.45) per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina
