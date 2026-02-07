Juventus, contratto fino al 2030 e ingaggio più che triplicato: è il giorno della firma di Yildiz

E' il giorno della firma. Kenan Yildiz si prepara e legarsi ancora di più alla Juventus. Il numero 10 bianconero è un elemento fondamentale per la squadra di Luciano Spalletti. Fantasia e giocate importanti ma anche gol e assist. Nella stagione in corso il ragazzo è risultato decisivo a più riprese andando a segno complessivamente nove volte e sfornando otto assist fra le varie competizioni in cui è stato impiegato. Numeri che certificano il talento di un giocatore che è cresciuto ed è diventato determinante in bianconero.

E adesso si prepara al rinnovo di contratto. Come si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Yildiz porrà la sua firma sul rinnovo fino al 2030. Oltre al prolungamento avrà un cospicuo aumento di ingaggio che passerà da 1,7 milioni di euro a stagione, il 19° nel monte ingaggi attuale del club, a sei milioni di euro a stagione agganciando al secondo posto Jonathan David al secondo posto alle spalle di Vlahovic.

Non solo dall'anno prossimo ci sarà un ulteriore adeguamento di un milione di euro. L'annuncio verrà dato probabilmente nella giornata di oggi con uno show che soltanto ai top player è riservato. Del resto Yildiz è diventato un giocatore importante della Juventus. Destinato a diventare un simbolo.