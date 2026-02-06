Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Zaragoza con Soule dietro all'inamovibile Malen

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Roma-Cagliari (Lunedì 9 febbraio, ore 20.45, arbitra Marcenaro, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva la Roma

La Roma si prepara alla sfida affidandosi al consueto 3-4-2-1 di Gian Piero Gasperini. Davanti a Svilar, la linea difensiva sarà composta da Mancini, Ndicka e Ghilardi, considerando l’infortunio di Hermoso. Sulle corsie esterne spazio nuovamente a Celik e Wesley, chiamati a garantire spinta e copertura, mentre in mezzo al campo la coppia El Aynaoui-Cristante avrà il compito di dettare i tempi e proteggere la difesa, in attesa del rientro di Koné. Sulla trequarti, Soulé agirà stabilmente sul centro-destra, mentre a sinistra l’assenza di Dybala - ancora fermo ai box - apre le porte all’esordio in giallorosso di Zaragoza, leggermente favorito su Pellegrini. In attacco non ci sono dubbi: Malen sarà il riferimento centrale, chiamato a caricarsi sulle spalle il peso dell’intera fase offensiva. (da Roma, Marco Campanella)

Come arriva il Cagliari

Chiusa la sessione di calciomercato, il Cagliari ora si concentra su quello che sarà il match di lunedì contro la Roma. Tra cessioni e acquisti, mister Pisacane deve cercare di tirare fuori il meglio del gruppo per continuare a fare risultati positivi. L'idea di modulo che il tecnico rossoblù sembra orientato ad utilizzare (anche per dare modo ai nuovi arrivi di integrarsi al meglio con il resto della rosa) è il 3-5-2. In porta Caprile, sostenuto dalla linea difensiva composta da Zé Pedro, Mina e Rodriguez. A centrocampo Palestra, Mazzitelli, Gaetano, Adopo e Obert. L'attacco invece sembra essere formato dalla coppia Esposito-Kilicsoy.

(da Cagliari, Elena Accardi)