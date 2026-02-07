Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Milan, si punta a blindare anche Leao. Gimenez resta un obiettivo per la difesa. Kolo Muani, la Juventus ci riproverà. Celik altra idea per la fascia. Il punto sui rinnovi di McKennie e Yildiz

Oggi alle 00:00Editoriale
Niccolò Ceccarini

il mercato si è chiuso con l’arrivo solo di Fullkrug ma il Milan la sua più grande vittoria l’ha ottenuta con il rinnovo di Maignan fino al 2031. Il colpo più importante è stato questo anche se è chiaro che in vista del prossimo anno dovranno essere prese altre decisioni. La prima è proprio quella di valutare il futuro dell’attaccante tedesco che ha un diritto di riscatto fissato a 5,5 milioni di euro. L’idea di anticipare l’arrivo di Mateta, poi saltato per problemi fisici, però era un segnale abbastanza evidente delle intenzioni dei rossoneri di
rafforzare subito il settore offensivo. Ora bisognerà capire se il discorso più avanti potrà riaprirsi o no. Intanto il Milan sta già lavorando anche al prolungamento di un altro giocatore importante come Leao. I contatti sono già partiti, tenendo presente che ill tempo a disposizione non manca visto che il suo contratto scade nel giugno 2028. L’obiettivo insomma è blindarlo ulteriormente.I rossoneri intanto guardano avanti e hanno già individuato in Kostic del Partizan Belgrado un prospetto da non farsi scappare. Il classe 2008 se fosse stato preso in questa sessione invernale sarebbe stato aggregato inizialmente al Milan Futuro. In questi mesi il Milan cercherà di anticipare la concorrenza per bloccarlo e acquistarlo a giugno. La società rossonera si muoverà anche su un forte difensore centrale e qui le riflessioni verranno fatte più avanti ma qualche ipotesi in ponte c’è già. La prima riguarda Gimenez, trentunenne centrale uruguaiano in forza all’Atletico Madrid. Il Milan ci aveva pensato anche a gennaio ma in realtà da parte del club spagnolo non c’è mai stata una vera e propria apertura. L’altro nome è quello di Dragusin.

Dipenderà molto anche dalle richieste che eventualmente farà il Tottenham.
Chi deve fare tanto alla fine della stagione è sicuramente la Juventus. Con il sempre più probabile addio di Vlahovic un grande attaccante centrale è indispensabile visto che David è Openda hanno caratteristiche diverse e soprattutto non garantiscono un numero di gol sufficiente. Non è un caso che nell’ultima settimana di mercato la Juventus abbia cercato molte punte senza trovare risposte positive per motivi diversi. Di sicuro in vista del prossimo anno, la Juventus farà un nuovo tentativo per Kolo Muani che rientrerà al Paris Saint Germain dal prestito al Tottenham. Il giocatore ha sempre manifestato il desiderio di tornare in bianconero e quindi ecco che sicuramente sarà un’opzione che verrà valutata con attenzione. Come detto altre volte la Juventus si muoverà anche sui parametri zero. Per la difesa Senesi, in scadenza con il Bournemouth, è in pole position ma attenzione anche alla fascia dove i bianconeri sono molto interessati a Celik. La trattativa per il rinnovo con la Roma è bloccata da tempo e la Juventus ci sta pensando in maniera sempre più concreta. In attesa di sviluppi in casa bianconera le prossime settimane saranno importanti anche per McKennie Yikdiz. Lo statunitense è diventato una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Spalletti e visto che a giugno si potrà liberare la Juventus deve accelerare per non rischiare di perderlo. Su di lui si stanno muovendo già diversi club. Stesso discorso per il fantasista turco, per il quale ancora non c’è l’accordo per allungare fino al 2030. Serve un ulteriore rilancio (vicino ai 6 milioni di euro) da parte della Juventus per sbloccare la situazione.

