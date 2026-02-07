Serie B, Spezia-Virtus Entella: un derby che vale una stagione

Il sabato di Serie B si accende con un derby ligure dalle tinte drammatiche in ottica salvezza. Lo stadio "Alberto Picco" si prepara a ospitare la sfida tra Spezia e Virtus Entella, un confronto valido per la ventitreesima giornata che mette in palio punti pesantissimi per la permanenza nella categoria. LA tensione è palpabile: le due squadre sono separate da una sola lunghezza in una zona caldissima della classifica.

COME CI ARRIVA LO SPEZIA - La squadra guidata da Roberto Donadoni si presenta a questo appuntamento con l'urgenza di invertire una rotta altalenante. Attualmente lo Spezia occupa il diciassettesimo posto con 20 punti, una posizione condivisa con Mantova e Bari che non permette cali di concentrazione.

Nonostante un periodo caratterizzato da alti e bassi, con due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite, gli aquilotti possono trarre grande forza dai precedenti e dal fattore campo.

Per Donadoni, la chiave sarà la compattezza difensiva unita alla spinta del pubblico, elementi necessari per tentare il sorpasso diretto in classifica proprio ai danni dei cugini biancocelesti.

COME CI ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - La Virtus Entella approda al derby con un solo punto di vantaggio sullo Spezia e la ferma intenzione di difendere la propria sedicesima posizione.

La squadra di Andrea Chiappella sta vivendo un momento di estrema resilienza, reduce da un pareggio casalingo contro il Frosinone che ha mosso la classifica ma non ha del tutto scacciato i timori della zona playout.

Il vero tallone d'Achille dei chiavaresi in questa stagione è rappresentato dal rendimento esterno: i biancocelesti non hanno ancora trovato la via della vittoria lontano dalle mura amiche, raccogliendo appena tre punti in otto trasferte e palesando fragilità difensive preoccupanti con ben 20 gol subiti fuori casa.

Per l'Entella, il derby del Bracco rappresenta quindi una prova di maturità fondamentale: l'obiettivo è spezzare il tabù del Picco, dove non hanno mai vinto in Serie B, e trovare quell'incisività offensiva necessaria per distanziare le inseguitrici e respirare finalmente aria più pulita.