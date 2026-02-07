Le accuse a Raiola, l'onore di Romagnoli, la "vigna dei coglioni": Lazio, Fabiani ne ha per tutti

Angelo Fabiani ruba la scena. In casa Lazio si è appena chiusa la giornata della presentazione degli ultimi tre innesti del club sul mercato invernale: Daniel Maldini, Edoardo Motta e Adrian Przyborek. Tutti e tre hanno raccontato le proprie motivazioni, l’ex Atalanta ha raccontato i consigli di papà Paolo e anche che il suo ruolo sarà effettivamente quello di centravanti, o falso nove che dir si voglia: "Ho fatto subito una chiacchierata con il mister Sarri e mi ha spiegato le sue idee, il ruolo è quello e per me è una cosa abbastanza nuova. Sono curioso, voglio vedere cosa verrà fuori".

Ma, più di tutti, è stata la giornata di Fabiani. Il casus belli è stata la vicenda legata al possibile addio di Alessio Romagnoli, mai arrivato nonostante i rapporti gelidi con Claudio Lotito: “Ne ho sentite di tutti i colori e mi riserverò di agire per vie legali proprio per difendere la Lazio e l'onorabilità dei suoi tifosi - ha detto Fabiani -. Non credo che abbia rifiutato il trasferimento perché non sapeva, credo abbia rifiutato perché ha fatto delle considerazioni. Se ha rifiutato per principio questo gli fa ancora più onore”. Nel mirino, soprattutto Enzo Raiola, agente del difensore centrale: “Questi signori che risponderanno, compreso Raiola, dovranno spiegare davanti a un magistrato se erano al corrente o meno delle condizioni che loro ci avevano imposto. Io posso dimostrare con messaggi e con mail, loro dimostrano solo di essere degli ignoranti, arroganti che si permettono di dire che alle ore 20 negli uffici della Lazio non c'era nessuno. Ho detto prima che non sono stato all'ospedale da mio nipote e mi vergogno di questo, mi assumo tutte le mie responsabilità, ma questi soggetti che pensano che la Lazio sia la vigna dei coglioni non avranno la vita facile”.

Spazio anche al mercato, quello estivo. Fabiani ha infatti annunciato di aver già chiuso due affari in vista della prossima stagione: “Per completare il mercato in entrata c'è l'accordo già siglato con tanto di contratto di Pedraza, che da luglio sarà un nuovo giocatore della Lazio. Diogo Leite lo abbiamo seguito, ci abbiamo parlato ma purtroppo ha avuto questo infortunio che lo terrà ai box circa 6-7 settimane. C'è un accordo di massima con il suo avvocato, vedremo se a stretto giro di tempo vorrà legarsi alla Lazio come voleva fare prima dell'infortunio”