Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Conte espulso durante Inter-Napoli: nel post-partita l'allenatore dei campani non parla

Conte espulso durante Inter-Napoli: nel post-partita l'allenatore dei campani non parlaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 23:12Serie A
Dimitri Conti

Niente dichiarazioni ai media del post-partita per Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo il pareggio per 2-2 dalla sua squadra sul campo dell'Inter. Espulso dal campo subito dopo la revisione VAR dall'arbitro Doveri, che aveva deciso di assegnare il rigore per fallo di Rrahmani ai danni di Mkhitaryan. Al suo posto parla il vice allenatore Cristian Stellini.

Conte ha mal digerito la revisione VAR sul pestone di Rrahmani su Mkhitaryan, inizialmente non ravvisato dal direttore di gara Doveri, che ha però poi rivisto l'azione allo schermo sul campo, su indicazione da Lissone, e ha optato per sanzionare l'intervento in ritardo di Rrahmani. Provocando la furia di Conte, che in risposta è stato espulso dall'arbitro.

Per il Napoli la serata di San Siro può comunque essere considerata positiva, in particolare per lo spirito mostrato dai campani, capaci di riprendere due volte i nerazzurri da situazione di svantaggio, grazie soprattutto all'ispirazione sotto porta di Scott McTominay. E anche per la guida del Napoli la valutazione nelle pagelle di TMW è positiva. Voto 6,5 infatti per Conte, con la seguente motivazione: "Nonostante le assenze e l'Inter avanti due volte, il suo Napoli si dimostra una squadra con attributi da vendere. Prova di carattere, grazie alla quale l'Inter non scappa in classifica".

Articoli correlati
Inter-Napoli, tra poco Stellini in conferenza stampa Inter-Napoli, tra poco Stellini in conferenza stampa
Inter-Napoli da brividi. Chivu sfida Conte, scontro diretto per la vetta Inter-Napoli da brividi. Chivu sfida Conte, scontro diretto per la vetta
Come Antonio Conte nel 2016: Rosenior rompe il tabù del debutto vincente al Chelsea... Come Antonio Conte nel 2016: Rosenior rompe il tabù del debutto vincente al Chelsea
Altre notizie Serie A
Inter, Bastoni: "Mi tengo il girone d'andata, ricordo la percezione su di noi ad... Inter, Bastoni: "Mi tengo il girone d'andata, ricordo la percezione su di noi ad inizio anno"
Inter-Napoli, tra poco Stellini in conferenza stampa Live TMWInter-Napoli, tra poco Stellini in conferenza stampa
Napoli, Di Lorenzo: "In partita fino all'ultimo, come vuole Conte. E' un pareggio... Napoli, Di Lorenzo: "In partita fino all'ultimo, come vuole Conte. E' un pareggio giusto"
Inter, Dimarco: "Con una sconfitta avevi il Napoli a -1, importante non aver perso"... Inter, Dimarco: "Con una sconfitta avevi il Napoli a -1, importante non aver perso"
Napoli, Stellini parla al posto di Conte: "Non commento il rigore, pensiamo alla... Napoli, Stellini parla al posto di Conte: "Non commento il rigore, pensiamo alla prova"
Bergomi sull'Inter dopo il Napoli: "È questa, bella da vedere ma anche disattenzioni... Bergomi sull'Inter dopo il Napoli: "È questa, bella da vedere ma anche disattenzioni sui gol"
Inter-Napoli, tra poco Bastoni in conferenza stampa Live TMWInter-Napoli, tra poco Bastoni in conferenza stampa
Conte espulso durante Inter-Napoli: nel post-partita l'allenatore dei campani non... Conte espulso durante Inter-Napoli: nel post-partita l'allenatore dei campani non parla
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
2 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
3 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: quanti cambi per Allegri, Solomon verso l'esordio dal 1'
4 Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
5 Genoa-Cagliari, le probabili formazioni: Ellertsson insidia Thorsby, Pisacane cambia difesa
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, classifica aggiornata: in vetta ci sono 4 squadre in 4 punti
Immagine top news n.1 Il pareggio fra Inter e Napoli serve solo alle altre: domani la Juventus può rientrare nella corsa Scudetto
Immagine top news n.2 Spettacolo a San Siro, Inter e Napoli si annullano a vicenda: la sfida Scudetto finisce 2-2
Immagine top news n.3 Sorpresa dall'Inghilterra: Paratici alla Fiorentina solo a febbraio. Finirà il mercato al Tottenham
Immagine top news n.4 Raspadori-Roma, per As il giocatore aspetta il Napoli. E Simeone lo prova titolare
Immagine top news n.5 Lazio, Sarri: "La speranza è che in estate ci siano 2-3 acquisti per il salto di qualità"
Immagine top news n.6 L'ex Roma Nelsson fa felice la Lazio: Sarri vince di misura a Verona. Esordio Taylor e Ratkov
Immagine top news n.7 Juventus, Spalletti chiede rinforzi: Chiesa e un terzino nel mirino
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.2 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.3 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.4 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Bastoni: "Mi tengo il girone d'andata, ricordo la percezione su di noi ad inizio anno"
Immagine news Serie A n.2 Inter-Napoli, tra poco Stellini in conferenza stampa
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Di Lorenzo: "In partita fino all'ultimo, come vuole Conte. E' un pareggio giusto"
Immagine news Serie A n.4 Inter, Dimarco: "Con una sconfitta avevi il Napoli a -1, importante non aver perso"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, Stellini parla al posto di Conte: "Non commento il rigore, pensiamo alla prova"
Immagine news Serie A n.6 Bergomi sull'Inter dopo il Napoli: "È questa, bella da vedere ma anche disattenzioni sui gol"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Andreoletti: “i ragazzi sono stati straordinari per atteggiamento e volontà”
Immagine news Serie B n.2 Frosinone, Monterisi: "Ho belle sensazioni fin dall'estate. Ci toglieremo soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.3 Modena, Sottil: “Prestazione ancora una volta superlativa, ma le colpe sono nostre”
Immagine news Serie B n.4 Padova-Modena 2-0, le pagelle: Bortolussi e Lasagna la decidono loro
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Bortolussi e Lasagna lanciano il Padova: Modena piegato 2-0
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Bouah: "Girone d'andata positivo ma possiamo crescere ancora di più"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, rimonta incredibile a Pineto: Zuppel firma la tripletta, Guidonia riprende il 3-3 al 98’
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, Sorensen: "Vittoria sofferta, ma si può vincere anche senza gol su azione"
Immagine news Serie C n.3 Pro Vercelli, Santoni: "Campo ghiacciato, non si poteva giocare. Gara spezzata dal rosso"
Immagine news Serie C n.4 Livorno ko con la Juve NG, Venturato: "Prestazione importante, fallite almeno cinque palle gol"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, gol e spettacolo nel primo tempo tra Pineto e Guidonia: 3-1 al 45'
Immagine news Serie C n.6 Pro Patria al sesto ko consecutivo. Bolzoni: "Partiamo sempre male"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Cremonese, Spalletti non ammette errori
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma F., Rossettini: "Orgoglioso delle ragazze, ci è mancato davvero pochissimo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Bergamaschi: "Testa alta, l’identità c’è. Ma resta un po' di amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juventus Women vince la Supercoppa, arrivano i complimenti di Locatelli: "Campionesse"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Girelli dopo il capolavoro di tacco: "Il calcio è l'amore della mia vita"
Immagine news Calcio femminile n.5 La Juventus vince la Supercoppa Italiana. Decide la Girelli con un colpo di tacco
Immagine news Calcio femminile n.6 Supercoppa Italiana, Juventus-Roma 1-1 al 45'. Vangsgaard risponde a Giugliano
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)