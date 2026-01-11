Conte espulso durante Inter-Napoli: nel post-partita l'allenatore dei campani non parla

Niente dichiarazioni ai media del post-partita per Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo il pareggio per 2-2 dalla sua squadra sul campo dell'Inter. Espulso dal campo subito dopo la revisione VAR dall'arbitro Doveri, che aveva deciso di assegnare il rigore per fallo di Rrahmani ai danni di Mkhitaryan. Al suo posto parla il vice allenatore Cristian Stellini.

Conte ha mal digerito la revisione VAR sul pestone di Rrahmani su Mkhitaryan, inizialmente non ravvisato dal direttore di gara Doveri, che ha però poi rivisto l'azione allo schermo sul campo, su indicazione da Lissone, e ha optato per sanzionare l'intervento in ritardo di Rrahmani. Provocando la furia di Conte, che in risposta è stato espulso dall'arbitro.

Per il Napoli la serata di San Siro può comunque essere considerata positiva, in particolare per lo spirito mostrato dai campani, capaci di riprendere due volte i nerazzurri da situazione di svantaggio, grazie soprattutto all'ispirazione sotto porta di Scott McTominay. E anche per la guida del Napoli la valutazione nelle pagelle di TMW è positiva. Voto 6,5 infatti per Conte, con la seguente motivazione: "Nonostante le assenze e l'Inter avanti due volte, il suo Napoli si dimostra una squadra con attributi da vendere. Prova di carattere, grazie alla quale l'Inter non scappa in classifica".