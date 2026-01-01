Inter, Dimarco: "Con una sconfitta avevi il Napoli a -1, importante non aver perso"

Al termine del 2-2 di San Siro contro il Napoli, Federico Dimarco ha commentato la prestazione dell’Inter ai microfoni di Inter TV, soffermandosi sull’importanza del risultato e sulla sua rete.

“Pareggio che cambia poco in classifica? Non credo - ha chiarito l’esterno nerazzurro - perché in caso di sconfitta avremmo avuto il Napoli a meno uno. Era fondamentale non perdere: certo, vincere sarebbe stato meglio, ma questo punto ce lo teniamo”.

Inevitabile poi il passaggio sul gol che ha sbloccato il match: “Segnare fa sempre piacere, sarebbe bello riuscirci ogni volta. Non era una posizione semplice e sono contento, anche perché davanti avevo un portiere che copre molto lo specchio”.

Infine, lo sguardo si sposta subito al futuro: “Stiamo seguendo quello che ci chiede il mister e dobbiamo continuare su questa strada. Niente pensieri a lungo termine: ora testa al Lecce, mercoledì ci aspetta una partita durissima”.