Napoli, Stellini parla al posto di Conte: "Non commento il rigore, pensiamo alla prova"

Il vice di Conte al Napoli Cristian Stellini ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo dell’Inter chiusa sul 2-2 e valevole per la 20^ giornata di Serie A.

Vuole ripartire dal rigore?

"Io passerei oltre, veniamo da una settimana un po' complicata da questo punto di vista. La prestazione della squadra è stata ottima e la reazione dopo il rigore ci dà grande fiducia e forza. Anche oggi, su un campo difficile e contro una squadra forte, ha dimostrato di meritare lo scudetto conquistato l'anno scorso".

Ha scambiato qualche parole con Conte?

"C'è grande soddisfazione per la reazione che c'è stata. Abbiamo visto l'episodio e non lo commentiamo, anche perché sennò dovremmo riavvolgere il nastro e non vogliamo farlo".

Come mai non è venuto a parlare?

"Anche altre volte, dopo un'espulsione, ha deciso di non venire. Speriamo che non succeda ancora, così saremo tutti felici".

Ottima condizione fisica.

"Siamo in un ottimo momento dal punti di vista fisico. Non abbiamo grandi rotazioni, serve pazienza. Attraverso quelle, riusciremo a migliorare l'impatto fisco che comunque oggi è stato forte. La squadra ha ampiamente meritato il pareggio e siamo soddisfatti per carattere, personalità e qualità".

Ci racconta il percorso che avete fatto con Hojlund?

"E' arrivato in un momento in cui tutto era iniziato, non lo abbiamo avuto molto a settembre e ottobre ma ha messo grande disponibilità e umiltà. Si impegna quotidianamente a migliorare, vogliamo costruire con lui un attaccante completo e ci sta dando grande soddisfazione".