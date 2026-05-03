Milan, Allegri durissimo: "Senza Champions buttiamo via un lavoro di 10 mesi"

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri analizza così in sala stampa il ko rimediato oggi in casa del Sassuolo: "Se abbiamo la maturità per la Champions? La maturità lo vedremo, se raggiungeremo la Champions avremo fatto un buon lavoro altrimenti rischiamo di buttare un lavoro di 10 mesi. Oggi è stata una partita storta, brutta. Abbiamo preso gol dopo 4 minuti, poi siamo rimasti in 10 e abbiamo preso gol subito nel secondo tempo quindi da martedì bisogna riordinare le idee e fare una buona partita con l'Atalanta".

Cosa hai detto alla squadra perché oggi forse avete fatto la più brutta prova del girone di ritorno...

"Oggi è stata la più brutta dell'anno, condizionata dall'essere rimasto in 10. Non ho detto nulla ai giocatori perché dopo una sconfitta del genere non ha senso, da martedì lavoreremo per raggiungere il nostro obiettivo".

Zero tiri in porta oggi, nelle ultime 5 avete segnato poco...

"I dati li conosco abbastanza bene sui gol segnati. Nel girone di ritorno stiamo facendo un brutto girone di ritorno perché abbiamo perso 5 volte su 16 partite e per 6 volte non abbiamo fatto gol. Quello che è fatto non lo possiamo cambiare ma ora dobbiamo pensare all'Atalanta", ha concluso.