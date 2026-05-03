Milan, Allegri non si abbatte: "Domenica storta, ma il destino è ancora nelle nostre mani"

Dopo il ko per 2-0 contro il Sassuolo, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni di Milan TV, senza nascondere le difficoltà ma invitando a reagire subito.

“È stata una domenica storta”, ha spiegato l’allenatore rossonero. “Dopo quattro minuti abbiamo preso gol - ha esordito l'allenatore -, poi è arrivata l’espulsione e a inizio secondo tempo abbiamo subito un’altra rete che non dovevamo concedere. Gli episodi hanno inciso, ma dobbiamo fare meglio”.

Allegri ha sottolineato l’importanza di non perdere di vista il percorso complessivo: “Ora bisogna riprendere a lavorare con serenità già da martedì - ha aggiunto -, sapendo che un jolly ce lo siamo giocati. Non dobbiamo vanificare quanto fatto fin qui”.

Nonostante la delusione, il tecnico invita a guardare anche agli aspetti positivi: “Se a tre giornate dalla fine ci avessero detto che saremmo stati con 3 o 6 punti di vantaggio sul quinto posto, saremmo stati soddisfatti. Dobbiamo analizzare questa partita e ripartire con senso di responsabilità”.

Infine, un messaggio chiaro sul finale di stagione: “Il destino è nelle nostre mani, ma non si tratta di fare calcoli. Bisogna vincere le partite. Abbiamo fatto un girone di ritorno brutto, ora serve una reazione immediata", ha concluso.